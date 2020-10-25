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25 жовтня 2020, 18:22 2

В Ірпені на виборчій дільниці напали на кандидата в депутати

25 жовтня 2020, 18:22 2
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Фото з відкритих джерел
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На одній з виборчих дільниць Ірпеня напали на кандидата від партії "Слуга народу" в депутати, після чого між двома чоловіками сталася сутичка.

Про це розповіла прессекретар Національної поліції Київської області Наталія Горохольська, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, на виборчій дільниці стався конфлікт між двома чоловіками через зйомки на мобільний телефон. Вони просили один одного припинити відеофіксацію. Після словесних суперечок сталася бійка, під час якої нападник повалив на підлогу кандидата.Кандидат у депутати викликав поліцію.

Під час перевірки оперативної інформації, що надійшла поліцейські встановили учасників бійки. Потерпілим виявився кандидат у депутати від "Слуги народу". Також встановили і особу нападника. Ним виявився 60-річний чоловік з Черкаської області", - повідомила Горохольська.

За цим фактом Нацполiцiя відкрила провадження за ч. 1, ст. 296 КК (хуліганство). Вирішується питання про повідомлення про підозру нападнику, який напав на кандидата в депутати.

Нагадаємо, поліція завела справу черер фейкову дільницю у Сумській області.

поліція бійка напад Ірпінь Київська область Кандидат виборча дільниця
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