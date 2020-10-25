Поліція завела справу через фейкову дільницю в Сумській області

До її діяльності може бути причетний один із місцевих підприємців

До її діяльності може бути причетний один із місцевих підприємців

Фото: Нацполіція

За фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, передає RegioNews. За даними Нацполіції, у приміщенні будинку культури в центрі села невідомі особи відкрили так звану "додаткову” виборчу дільницю, де роздавали надруковані "власними силами” бюлетені. Правоохоронці встановили, що особи, які організували імітовану дільницю, не тільки встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим жителям запрошення на голосування”, - йдеться в повідомленні. Відомо, що до організації псевдодільниці може бути причетний один із місцевих підприємців. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 КК України, встановлюються всі обставини злочину. Нагадаємо, у Сумській області виявили роботу фейкової виборчої дільниці, бюлетені для голосування там надрукували самостійно.

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