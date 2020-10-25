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25 жовтня 2020, 16:39 4

Поліція завела справу через фейкову дільницю в Сумській області

25 жовтня 2020, 16:39 4
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До її діяльності може бути причетний один із місцевих підприємців
До її діяльності може бути причетний один із місцевих підприємців
Фото: Нацполіція
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За фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, передає RegioNews.

За даними Нацполіції, у приміщенні будинку культури в центрі села невідомі особи відкрили так звану "додаткову” виборчу дільницю, де роздавали надруковані "власними силами” бюлетені.

Правоохоронці встановили, що особи, які організували імітовану дільницю, не тільки встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим жителям запрошення на голосування”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до організації псевдодільниці може бути причетний один із місцевих підприємців.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 КК України, встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, у Сумській області виявили роботу фейкової виборчої дільниці, бюлетені для голосування там надрукували самостійно.

кримінальна справа поліція голосування Сумська область Місцеві вибори фальсифікації виборів дільниця
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