Поліція завела справу через фейкову дільницю в Сумській області
За фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, передає RegioNews.
За даними Нацполіції, у приміщенні будинку культури в центрі села невідомі особи відкрили так звану "додаткову” виборчу дільницю, де роздавали надруковані "власними силами” бюлетені.
Правоохоронці встановили, що особи, які організували імітовану дільницю, не тільки встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим жителям запрошення на голосування”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що до організації псевдодільниці може бути причетний один із місцевих підприємців.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 КК України, встановлюються всі обставини злочину.
Нагадаємо, у Сумській області виявили роботу фейкової виборчої дільниці, бюлетені для голосування там надрукували самостійно.