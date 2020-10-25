В Ирпене на избирательном участке напали на кандидата в депутаты
На одном из избирательных участков Ирпеня напали на кандидата от партии "Слуга народа" в депутаты, после чего между двумя мужчинами произошла стычка.
Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Наталья Горохольская, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, на избирательном участке произошел конфликт между двумя мужчинами из-за съемки на мобильный телефон. Они просили друг друга прекратить видеофиксацию. После словесных пререканий произошла драка, во время которой нападавший повалил на пол кандидата.Кандидат в депутаты вызвал полицию.
Во время проверки оперативной информации, поступившей полицейские установили участников драки. Пострадавшим оказался кандидат в депутаты от "Слуги народа". Также установили и личность нападавшего. Им оказался 60-летний мужчина из Черкасской области", - сообщила Горохольская.
По этому факту Нацполиция открыла производство по ч. 1, ст. 296 УК (хулиганство). Решается вопрос об уведомлении о подозрении нападающему, который напал на кандидата в депутата.
Напомним, полиция завела дело из-за фейкового участка в Сумской области.