В Ирпене на избирательном участке напали на кандидата в депутаты

В полиции возбудили уголовное дело

В полиции возбудили уголовное дело

Фото из открытых источников

На одном из избирательных участков Ирпеня напали на кандидата от партии "Слуга народа" в депутаты, после чего между двумя мужчинами произошла стычка.

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Наталья Горохольская, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, на избирательном участке произошел конфликт между двумя мужчинами из-за съемки на мобильный телефон. Они просили друг друга прекратить видеофиксацию. После словесных пререканий произошла драка, во время которой нападавший повалил на пол кандидата.Кандидат в депутаты вызвал полицию.

Во время проверки оперативной информации, поступившей полицейские установили участников драки. Пострадавшим оказался кандидат в депутаты от "Слуги народа". Также установили и личность нападавшего. Им оказался 60-летний мужчина из Черкасской области", - сообщила Горохольская.

По этому факту Нацполиция открыла производство по ч. 1, ст. 296 УК (хулиганство). Решается вопрос об уведомлении о подозрении нападающему, который напал на кандидата в депутата.

Напомним, полиция завела дело из-за фейкового участка в Сумской области.