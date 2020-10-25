У Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування

Особу зловмисника вже встановили

Особу зловмисника вже встановили

Фото: Нацполіція України

У Чернігові з різницею в годину один і той самий чоловік викрав на двох дільницях скриньки із заповненими бланками президентського опитування.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області.

Вранці 25 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у жінки, яка проводила опитування біля однієї із виборчих дільниць, невідомий чоловік вихопив коробку із заповненими бланками і втік.

Менш ніж за годину схоже повідомлення надійшло з іншого мікрорайону Чернігова: там чоловік теж намагався схопити коробку, але йому завадили.

Поліцейські встановили, що до обох правопорушень причетний місцевий мешканець. Як пояснив чоловік, коробку з бланками він викинув.

Правоохоронці склали на нього адмінпротокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Нині поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до інших правопорушень.

Нагадаємо, поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області.