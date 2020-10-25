17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
16:20  25 жовтня
У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 16:51 3

У Чернігові на двох дільницях викрали скриньки із бюлетенями Зе-опитування

25 жовтня 2020, 16:51 3
Читайте также на русском языке
Особу зловмисника вже встановили
Особу зловмисника вже встановили
Фото: Нацполіція України
Читайте также
на русском языке

У Чернігові з різницею в годину один і той самий чоловік викрав на двох дільницях скриньки із заповненими бланками президентського опитування.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області.

Вранці 25 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у жінки, яка проводила опитування біля однієї із виборчих дільниць, невідомий чоловік вихопив коробку із заповненими бланками і втік.

Менш ніж за годину схоже повідомлення надійшло з іншого мікрорайону Чернігова: там чоловік теж намагався схопити коробку, але йому завадили.

Поліцейські встановили, що до обох правопорушень причетний місцевий мешканець. Як пояснив чоловік, коробку з бланками він викинув.

Правоохоронці склали на нього адмінпротокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Нині поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до інших правопорушень.

Нагадаємо, поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області.

опитування крадіжка поліція Чернігів бюлетень
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Поліція завела справу через фейкову дільницю в Сумській області
25 жовтня 2020, 16:39
У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
25 жовтня 2020, 16:20
Поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області
25 жовтня 2020, 15:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »