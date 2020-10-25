Їхали голосувати за "Батьківщину": У Борщагівській ОТГ затримали групу "політичних туристів" в рожевих масках (ВІДЕО)

На Борщагівці зафіксували чергових порушників виборчого законодавства

На Борщагівці зафіксували чергових порушників виборчого законодавства

Фото: скрін відео

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині правоохоронці затримали групу людей, які завозилися для фальсифікацій під час голосування, та їхнього організатора.

Про це повідомив кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах на своїй сторінці у Facebook.

Щойно були затримані поліцією чергові "туристи" та їх організатор на в‘їзді в Петропавлівську Борщагівку. Ці люди їдуть голосувати за партію "Батьківщина" за гроші. Їм видають рожеві маски. А ще в них є список виборчих дільниць у Софіївській, Петропавлівській Борщагівці та селі Чайки з номерами столів, за якими вони мають голосувати (дивіться в першому коментарі)", - повідомив Гах.

За його словами, організував завезення цих "туристів" кандидат в голови Борщагівської ОТГ Дмитро Гусятинський.

Вдумайтесь, люди без прописок, організовано завезені в нашу ОТГ одним кандидатом від "Батьківщини" - Дмитром Гусятинським. Ось така проста схема фальсифікації виборів, традиційні каруселі", - написав Роман Гах.

Також Роман Гах оприлюднив вилучену у "туристів" пам'ятку, в якій були позначені номери столів, за якими мають отримувати бюлетені фальсифікатори виборів.

Він також оприлюднив відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.