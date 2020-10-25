17:58  25 жовтня
Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі
16:20  25 жовтня
У Києві біля офісу Нацкорпусу прогримів вибух
17:34  25 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі в день виборів спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 16:30 14

Їхали голосувати за "Батьківщину": У Борщагівській ОТГ затримали групу "політичних туристів" в рожевих масках (ВІДЕО)

25 жовтня 2020, 16:30 14
Читайте также на русском языке
На Борщагівці зафіксували чергових порушників виборчого законодавства
На Борщагівці зафіксували чергових порушників виборчого законодавства
Фото: скрін відео
Читайте также
на русском языке

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині правоохоронці затримали групу людей, які завозилися для фальсифікацій під час голосування, та їхнього організатора.

Про це повідомив кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах на своїй сторінці у Facebook.

Щойно були затримані поліцією чергові "туристи" та їх організатор на в‘їзді в Петропавлівську Борщагівку. Ці люди їдуть голосувати за партію "Батьківщина" за гроші. Їм видають рожеві маски. А ще в них є список виборчих дільниць у Софіївській, Петропавлівській Борщагівці та селі Чайки з номерами столів, за якими вони мають голосувати (дивіться в першому коментарі)", - повідомив Гах.

За його словами, організував завезення цих "туристів" кандидат в голови Борщагівської ОТГ Дмитро Гусятинський.

Вдумайтесь, люди без прописок, організовано завезені в нашу ОТГ одним кандидатом від "Батьківщини" - Дмитром Гусятинським. Ось така проста схема фальсифікації виборів, традиційні каруселі", - написав Роман Гах.

Також Роман Гах оприлюднив вилучену у "туристів" пам'ятку, в якій були позначені номери столів, за якими мають отримувати бюлетені фальсифікатори виборів.

Він також оприлюднив відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.

Батьківщина Київська область Гах Роман фальсифікації виборів Борщагівка карусель
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Борщагівській ОТГ затримали "туриста", який за 1000 грн мав голосувати за "Батьківщину" і Кодебського
25 жовтня 2020, 15:55
Поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області
25 жовтня 2020, 15:37
Роман Гах проголосував на виборах в Борщагівській ОТГ та особисто бачив "завезених людей" (ВІДЕО)
25 жовтня 2020, 14:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »