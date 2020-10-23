На Київщині повідомили про підозру голові виборчої комісії за підробку документації

За порушення виборчого права йому загрожує до десяти років ув’язнення

За порушення виборчого права йому загрожує до десяти років ув’язнення

Фото з відкритих джерел

Голова виборчої комісії умисно, змовившись з секретарем комісії, виготовили фальшивий протокол засідання селищної ТВК Білоцерківщини та внесли до його змісту неправдиві відомості щодо розгляду питання про відмову одного з кандидатів балотуватися на посаду селищного голови.

Злочинну діяльність 36-річного жителя села Ковалівка виявили та задокументували працівники Васильківського відділу поліції, пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

До поліції звернувся член однієї з селищних територіальних громад Білоцерківщини і повідомив про те, що виборча комісія прийняла рішення щодо скасування реєстрації одного з кандидатів на посаду селищного голови. Однак, як повідомив заявник, це питання не виносилось на голосування, відповідно ніхто з присутніх не голосував.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження поліцейські опитали усіх членів територіальної виборчої комісії, вилучили необхідну документацію та інші речові докази.

Інша особа, яка підозрюється у скоєнні даного злочину, наразі є діючим адвокатом – проєкт повідомлення їй про підозру скеровано до Офісу Генерального прокурора України для погодження.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці вилучили агітпродукцію з дискредитуючою інформацією про кандидатів.