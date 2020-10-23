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23 жовтня 2020, 21:40 5

На Київщині повідомили про підозру голові виборчої комісії за підробку документації

23 жовтня 2020, 21:40 5
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Фото з відкритих джерел
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Голова виборчої комісії умисно, змовившись з секретарем комісії, виготовили фальшивий протокол засідання селищної ТВК Білоцерківщини та внесли до його змісту неправдиві відомості щодо розгляду питання про відмову одного з кандидатів балотуватися на посаду селищного голови.

Злочинну діяльність 36-річного жителя села Ковалівка виявили та задокументували працівники Васильківського відділу поліції, пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

До поліції звернувся член однієї з селищних територіальних громад Білоцерківщини і повідомив про те, що виборча комісія прийняла рішення щодо скасування реєстрації одного з кандидатів на посаду селищного голови. Однак, як повідомив заявник, це питання не виносилось на голосування, відповідно ніхто з присутніх не голосував.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження поліцейські опитали усіх членів територіальної виборчої комісії, вилучили необхідну документацію та інші речові докази.

Інша особа, яка підозрюється у скоєнні даного злочину, наразі є діючим адвокатом – проєкт повідомлення їй про підозру скеровано до Офісу Генерального прокурора України для погодження.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці вилучили агітпродукцію з дискредитуючою інформацією про кандидатів.

підозра порушення кримінальна справа поліція Київська область Біла Церква ТВК
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