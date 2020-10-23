У Черкасах директор комунального підприємства розмістив на білбордах приховану політрекламу

Директор згаданого КП є кандидатом у депутати Черкаської міської ради

Директор згаданого КП є кандидатом у депутати Черкаської міської ради

Фото: СБУ

СБУ викрила директора комунального підприємства, кандидата в депутати до Черкаської міськради, на порушенні виборчого законодавства і недоброчесній агітації за одну із політсил.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, директор одного із комунальних підприємств обласного центру, депутат нинішнього скликання Черкаської міськради, який одночасно балотується на місцевих виборах, у серпні 2020 року уклав договори із кількома фірмами на виготовлення рекламної продукції на понад 80 тисяч гривень. Водночас, на білбордах крім офіційної інформації про діяльність підприємства, за вказівкою директора, було розміщено приховану рекламу однієї з партій. Зокрема, рекламні борди містили посилання на його особисту інтернет сторінку, оформлену в кольорах та символіці політсили, від якої він планує повторно балотуватися до міської ради.

Така прихована реклама є прямим порушенням Закону України "Про політичні партії в Україні".

Наразі депутату направлено повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 159‑1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині у двір кандидата на посаду голови ОТГ кинули "коктейлі Молотова" .