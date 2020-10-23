Підозрюваний у зловживанні владою Верланов полетів до Туреччини

13 жовтня ексголова податкової служби вилетів зі Львова до Стамбула і досі не повернувся

13 жовтня ексголова податкової служби вилетів зі Львова до Стамбула і досі не повернувся

Фото: Facebook

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, якого підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем, що призвело до збитків на 2 мільярди гривень, полетів до Туреччини.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник департаменту Офісу генпрокурора України Ян Стрелюк, трансляція велася в YouTube, передає RegioNews.

Так, Верланова 13 жовтня викликали на допит. Після цього ввечері того ж дня колишній голова податкової вилетів зі Львова до Стамбула. З тих пір в Україну він не прибував.

Втім, йому вже підписано підозру про злочин, що передбачає взяття під варту строком до 6 років", - повідомив Ян Стрелюк.

Нагадаємо, ексголові ДФС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, в результаті чого бюджет недорахувався двох мільярдів гривень.