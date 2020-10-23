На Киевщине сообщили о подозрении председателю избирательной комиссии за подделку документации

За нарушение избирательного права ему грозит до десяти лет заключения

За нарушение избирательного права ему грозит до десяти лет заключения

Фото из открытых источников

Председатель избирательной комиссии умышленно, сговорившись с секретарем комиссии, изготовили фальшивый протокол заседания поселковой ТИК Белоцерковщины и внесли в его содержание заведомо ложные сведения о рассмотрении вопроса об отказе одного из кандидатов баллотироваться на должность поселкового головы.

Преступную деятельность 36-летнего жителя села Ковалевка обнаружили и задокументировали работники Васильковского отдела полиции, пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

В полицию обратился член одного из поселковых территориальных общин Белоцерковщины и сообщил о том, что избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации одного из кандидатов на должность поселкового головы. Однако, как сообщил заявитель, этот вопрос не выносился на голосование, соответственно никто из присутствующих не голосовал.

Работники полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские опросили всех членов территориальной избирательной комиссии, изъяли необходимую документацию и другие вещественные доказательства.

Другое лицо, которое подозревается в совершении данного преступления, в настоящее время является действующим адвокатом – проект сообщения ей о подозрении направлено в Офис Генерального прокурора Украины для согласования.

Напомним, на Киевщине правоохранители изъяли агитпродукцию с дискредитуючою информацией о кандидатах.