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19 жовтня 2020, 21:19 4

На Київщині затримали на хабарі слідчого Нацполіції

19 жовтня 2020, 21:19 4
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Слідчий разом зі спільником вимагали у потерпілого $4 тисячі
Слідчий разом зі спільником вимагали у потерпілого $4 тисячі
Фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції слідчого одного з відділень Ірпінського відділу поліції ГУ НП у Київській області.

Про це пише RegioNews з посиланням на Управління СБУ в м. Києві та Київській області.

За даними досудового слідства, слідчий разом зі спільником, оперуповноваженим карного розшуку, організували схему незаконного збагачення за ненаправлення до суду обвинувальних актів, які передбачали позбавлення волі фігурантів.

Оперативники задокументували, що в одного з місцевих мешканців зловмисники вимагали $4 тисячі за "м’якший" обвинувальний акт у справі про крадіжку, який не передбачатиме строк ув’язнення.

Правоохоронці задокументували одержання поліцейськими першої частини хабара у $400 кількома днями раніше в одному із закладів громадського харчування.

Під час одержання решти суми, $3,6 тисячі, працівники спецслужби затримали одного зі зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Проходять обшуки, вирішується питання щодо повідомлення затриманому та його спільнику про підозру.

На Київщині #СБУ затримала на хабарі у $4 тисячі слідчого Нацполіції Співробітники Служби безпеки України викрили на...

Опубліковано ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Луганщині на хабарі піймали першого заступника мера.

Київська область Ірпінь поліція хабар СБУ
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