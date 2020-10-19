20:53  19 октября
Ирина Верещук на свою предвыборную кампанию уже потратила более 22 миллионов гривен
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
17:59  19 октября
С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 октября 2020, 21:19 4

На Киевщине задержали на взятке следователя Нацполиции

19 октября 2020, 21:19 4
Читайте також українською мовою
Следователь вместе с сообщником требовали у потерпевшего $4 тысячи
Следователь вместе с сообщником требовали у потерпевшего $4 тысячи
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции следователя одного из отделений Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным досудебного следствия, следователь вместе с сообщником, оперуполномоченным уголовного розыска, организовали схему незаконного обогащения за ненаправление в суд обвинительных актов, которые предусматривали лишение свободы фигурантов.

Оперативники задокументировали, что у одного из местных жителей злоумышленники требовали $4 тысячи за "мягкий" обвинительный акт по делу о краже, который не будет предусматривать срок заключения.

Правоохранители задокументировали получение полицейскими первой части взятки в $400 несколькими днями ранее в одном из заведений общественного питания.

Во время получения остальной суммы, $3,6 тысячи, работники спецслужбы задержали одного из злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Проходят обыски, решается вопрос относительно сообщения задержанному и его подельнику о подозрении.

На Киевщине #СБУ задержала на взятке в $4 тысячи следственного Нацполіції Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на...

Опубликовано ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Понеділок 19 октября 2020 г.

Напомним, на Луганщине на взятке поймали первого заместителя мэра.

Киевская область Ирпень полиция взятка СБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Роман Гах: Циничные старые чиновники за 200 грн используют детей в своей черной кампании (ВИДЕО)
19 октября 2020, 20:32
ЦИК досрочно прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома
19 октября 2020, 20:13
На Днепропетровщине разоблачили банду, которая держала людей в трудовом рабстве
19 октября 2020, 18:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »