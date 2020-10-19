На Киевщине задержали на взятке следователя Нацполиции
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции следователя одного из отделений Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.
По данным досудебного следствия, следователь вместе с сообщником, оперуполномоченным уголовного розыска, организовали схему незаконного обогащения за ненаправление в суд обвинительных актов, которые предусматривали лишение свободы фигурантов.
Оперативники задокументировали, что у одного из местных жителей злоумышленники требовали $4 тысячи за "мягкий" обвинительный акт по делу о краже, который не будет предусматривать срок заключения.
Правоохранители задокументировали получение полицейскими первой части взятки в $400 несколькими днями ранее в одном из заведений общественного питания.
Во время получения остальной суммы, $3,6 тысячи, работники спецслужбы задержали одного из злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.
Проходят обыски, решается вопрос относительно сообщения задержанному и его подельнику о подозрении.
На Киевщине #СБУ задержала на взятке в $4 тысячи следственного Нацполіції Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на...Опубликовано ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Понеділок 19 октября 2020 г.
Напомним, на Луганщине на взятке поймали первого заместителя мэра.