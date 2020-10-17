На Луганщині на хабарі піймали першого заступника мера

Чиновник брав "відкати" за укладення договорів підряду

Чиновник брав "відкати" за укладення договорів підряду

Фото: gp.gov.ua

Офіс генерального прокурора заявив про затримання першого заступника міського голови одного з міст Луганської області при отриманні неправомірної вигоди.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, чиновник вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру й укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Перший заступник міського голови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар у 4,2 млн грн, він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації.

Також повідомляється, що затриманий за хабар глава "Укравтодору" Вінницької області вийшов під заставу.