10:28  17 жовтня
Новий антирекорд COVID-19: в Україні зафіксовано 6410 випадків захворювання
11:42  17 жовтня
Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Харковом виділили близько 1 млн доларів
10:04  17 жовтня
Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я: стріляли поблизу Водяного і Мар'їнки
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2020, 11:09 8

На Луганщині на хабарі піймали першого заступника мера

17 жовтня 2020, 11:09 8
Читайте также на русском языке
Чиновник брав "відкати" за укладення договорів підряду
Чиновник брав "відкати" за укладення договорів підряду
Фото: gp.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Офіс генерального прокурора заявив про затримання першого заступника міського голови одного з міст Луганської області при отриманні неправомірної вигоди.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, чиновник вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру й укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Перший заступник міського голови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання всієї суми неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар у 4,2 млн грн, він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації.

Також повідомляється, що затриманий за хабар глава "Укравтодору" Вінницької області вийшов під заставу.

Офіс генпрокурора хабар чиновники ремонт Луганська область підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині
Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »