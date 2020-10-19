На Дніпропетровщині викрили банду, яка тримала людей у трудовому рабстві

Заробітчани працювали на польових роботах у селі

Заробітчани працювали на польових роботах у селі

Фото: Нацполіція України

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу зловмисників, які утримували у трудовому рабстві людей із соціально-вразливих груп населення.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Слідчі встановили, що злочинна група складалася з шести осіб, мешканців м. Апостолове Дніпропетровської області.

Протягом 2019-2020 років зловмисники вербували людей із вразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату. Натомість заробітчани проживали у бараках і тяжко працювали на полях в Апостолівському районі, не мали можливості вільно залишити місце роботи та були змушені майже задарма виконувати "чорні" роботи.

В рамках розслідування за місцями мешкання фігурантів відбулися обшуки, в результаті яких вилучили речові докази незаконної діяльності – майже 300 тисяч грн, 650 л спирту, понад тисячу пачок цигарок, чорнові записи та комп’ютерну техніку. Також слідчі опитали потерпілих та свідків, які підтверджують факт трудової експлуатації.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про вручення трьом фігурантам повідомлення про підозру. Проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, на Херсонщині поліцейські звільнили з трудового рабства 13 осіб.