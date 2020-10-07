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07 жовтня 2020, 21:37 27

Вибори у Борщагівській ОТГ: невідомі знищили 4 борди кандидата на посаду голови ОТГ Олексія Кодебського

07 жовтня 2020, 21:37 27
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Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ заявив про брудні прийоми у передвиборній гонці
Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ заявив про брудні прийоми у передвиборній гонці
Фото: Олексій Кодебський Facebook
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Невідомі вандали протягом кількох днів знищили чотири рекламних борда кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ Олексія Кодебського.

Про це сам Олексій Кодебський написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Вибори наближаються і градус неадекватної поведінки моїх опонентів продовжує зростати. Боти, замовні звинувачення і погрози, а тепер — псування бордів моєї команди", - розповів кандидат.

За фактом псування бордів Олексій Кодебський звернувся із заявою до поліції:

4 зіпсовані борди за кілька днів. Хтось просто трощить, "Єдина громада" "помилково" заклеює. Я вже звернувся з заявою у поліцію", - повідомив Кодебський.

Причиною псування агітаційних матеріалів кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ вважає бажання конкурентів боротися не за допомогою реальних досягнень і серйозних передвиборних програм, а використовуючи бруд і порушуючи закон.

Брудні прийоми місцевих виборів 2020 Вибори наближаються і градус неадекватної поведінки моїх опонентів продовжує...

Опубліковано Олексій Кодебський Середа, 7 жовтня 2020 р.

Читайте також: Війна за білборди: на Чернігівщині "Слуга народу" Семінський побився з власником рекламної фірми. Причиною конфлікту нардепа і бізнесмена стало розміщення політичної реклами на білбордах.

ОТГ реклама Кандидат Борщагівка Кодебський Олексій
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