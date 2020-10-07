Вибори у Борщагівській ОТГ: невідомі знищили 4 борди кандидата на посаду голови ОТГ Олексія Кодебського
Невідомі вандали протягом кількох днів знищили чотири рекламних борда кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ Олексія Кодебського.
Про це сам Олексій Кодебський написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Вибори наближаються і градус неадекватної поведінки моїх опонентів продовжує зростати. Боти, замовні звинувачення і погрози, а тепер — псування бордів моєї команди", - розповів кандидат.
За фактом псування бордів Олексій Кодебський звернувся із заявою до поліції:
4 зіпсовані борди за кілька днів. Хтось просто трощить, "Єдина громада" "помилково" заклеює. Я вже звернувся з заявою у поліцію", - повідомив Кодебський.
Причиною псування агітаційних матеріалів кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ вважає бажання конкурентів боротися не за допомогою реальних досягнень і серйозних передвиборних програм, а використовуючи бруд і порушуючи закон.
Брудні прийоми місцевих виборів 2020 Вибори наближаються і градус неадекватної поведінки моїх опонентів продовжує...Опубліковано Олексій Кодебський Середа, 7 жовтня 2020 р.
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