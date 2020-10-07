Одеська ТВК скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати від партії Шарія
Рішення прийняли на основі звернень від "шаріївців"
Рішення прийняли на основі звернень від "шаріївців"
Одеська міська територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати Одеської міської ради від "Партії Шарія".
Про це стало відомо з постанови ТВК, передає RegioNews.
У постанові комісії зазначили, що 5 жовтня до ТВК від політичної партії "Партія Шарія" надіслали 16 звернень, у яких партія просила скасувати реєстрацію кандидатів.
Виборча комісія встановила відповідність документів положенням Виборчого кодексу України та прийняла рішення про скасування реєстрації кандидатів відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Виборчого кодексу України.
Нагадаємо, кандидат у мери Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов відмовився від теледебатів.
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