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07 жовтня 2020, 18:10 1

Одеська ТВК скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати від партії Шарія

07 жовтня 2020, 18:10 1
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Рішення прийняли на основі звернень від "шаріївців"
Рішення прийняли на основі звернень від "шаріївців"
Фото з відкритих джерел
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Одеська міська територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати Одеської міської ради від "Партії Шарія".

Про це стало відомо з постанови ТВК, передає RegioNews.

У постанові комісії зазначили, що 5 жовтня до ТВК від політичної партії "Партія Шарія" надіслали 16 звернень, у яких партія просила скасувати реєстрацію кандидатів.

Виборча комісія встановила відповідність документів положенням Виборчого кодексу України та прийняла рішення про скасування реєстрації кандидатів відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Виборчого кодексу України.

Нагадаємо, кандидат у мери Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов відмовився від теледебатів.

Одеса Партія Шарія вибори Кандидат ТВК реєстрація
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