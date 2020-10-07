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07 жовтня 2020, 18:42 7

Кандидат у мери Чернігова від "Слуги народу" не знає, скільки коштує проїзд у міському тролейбусі

07 жовтня 2020, 18:42 7
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Також Юрій Тарасовець не знає, звідки місто закупає електротранспорт
Також Юрій Тарасовець не знає, звідки місто закупає електротранспорт
Фото: Facebook
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Кандидат на посаду міського голови Чернігова від партії «Слуга народу» Юрій Тарасовець не знає, скільки треба заплатити за проїзд у міському тролейбусі та де ці тролейбуси закупають.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Юрія Тарасовця у Facebook та місцеве видання "Високий вал".

Як повідомляє "Високий вал" нещодавно у програмі "Зворотній відлік", що виходить на Суспільному, Юрій Тарасовець не зміг правильно відповісти на питання, скільки коштує проїзд у чернігівському тролейбусі та сказав, що вартість квитка 4,5 грн. (правильно - 5 грн).

Крім того, на своїй сторінці у Facebook, кандидат від "Слуги народу" розмістив пост із закликом про підтримку місцевих товаровиробників на прикладі все тих же тролейбусів, як, на його думку, закуповують у Львові та Вінниці.

Акцент на міське замовлення ⠀ - У місті дуже багато текстильних підприємств: "Елегант”, "ТК Стиль”, та ж...

Опубліковано Юрій Тарасовець Середа, 7 жовтня 2020 р.

Насправді вже п'ять років поспіль міська влада закуповує тролейбуси саме у місцевого виробника — Чернігівського автозаводу.

За словами начальника управління транспорту Олександра Рижого, за останні п'ять років були придбані 32 низькопідлогові тролейбуси "Еталон" та "Барвінок". Також найближчим часом закуплять ще п'ять — наразі проходять переговорні процедури. Що стосується львівських тролейбусів, то їх ще закупали за "кучмівських часів" - у 2005-му році. Таких машин в автопарку лише дві. Щодо вінницьких, то їх взагалі немає.

Крім того, пишуть журналісти видання "Високий вал", у кандидата у мери Чернігова проблеми ще й з історією міста, в якому він іде на вибори. Під час одного з ефірів Юрій Тарасовець не зміг сказати, хто такий Мстислав Хоробрий - князь, за часів якого Чернігівське князівство досягнуло піку розвитку. І ще Тарасовець не зміг згадати дату першої літописної згадки Чернігова.

Нагадаємо, на Чернігівщині "Слуга народу" Семінський побився з власником рекламної фірми

вибори виробництво тарифи Слуга народа Чернігів мер тролейбуси Кандидат
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