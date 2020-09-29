Війна за білборди: на Чернігівщині "Слуга народу" Семінський побився з власником рекламної фірми

Причиною конфлікту нардепа і бізнесмена стало розміщення політичної реклами на білбордах

Причиною конфлікту нардепа і бізнесмена стало розміщення політичної реклами на білбордах

Фото: Олег Семінський Facebook

У соцмережах з`явилося відео, на якому народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Семінський штовхає власника рекламної фірми і спускає колеса у двох автівках через те, що рекламу кандидата у мери Чернігова від «Слуги народу» Юрія Тарасовця зірвали з білбордів.

Відео оприлюднили у спільноті "Типовий Чернігів", передає RegioNews. Сьогодні ж воно вийшло на телеканалі "Дитинець”.

На кадрах видно як нардеп у супроводі охорони штовхає власника фірми "Магр-авто" Олександра Ткаченка та спускає колеса в припаркованих на узбіччі Audi Q7 та Daewoo Lanos.

Як пояснив Олег Семінський у коментарі виданню Високий Вал, конфлікт стався через те, що власник білборду Олександр Ткаченко, а точніше його фірма "Магр-авто", не виконала умови договору.

Навесні "Магр-авто" уклала договір із компанією "Супермедіа" на оренду 10 біл-бордів. Згідно з договором, на цих бордах під час виборчої кампанії мали бути розміщені фото кандидата на посаду міського голови Чернігова від партії "Слуга народу" Юрія Тарасовця. Але, як виявилось згодом, Ткаченко не виконав умови угоди та дав команду зірвати рекламу з цим кандидатом", - розповів свою версію Семінський.

Олег Семінський стверджує, що "наказ" про зняття реклами Ткаченко отримав безпосередньо від міського голови Владислава Атрошенка, який на цих же бордах розміщує рекламу власної політсили. Саме під час зривання реклами і сталася сутичка. Семінського на місце події викликав кандидат у мери від "Слуг" Юрій Тарасовець.

Це була суто самооборона. Ніякі колеса не спускали та фізичних дій в бік Олександра Ткаченка не було застосовано. Ну, може, обійняв я його по-дружньому, чи трохи штовхнув... Але нічого більше", - заявив Олег Семінський.

Також, з його слів, на місці події з боку представників рекламної фірми були присутні чоловік зо 20 "тітушок", а також керівник "Муніципальної варти" Віталій Хрустицький та його заступник.

Власник рекламної фірми Олександр Ткаченко на відео, оприлюдненому телеканалом "Дитинець", так прокоментував подію.

вночі на мої борди невідомі незаконно наклеїли рекламу кандидата Тарасовця. Я приїхав, щоб зняти цю рекламу та повісити ту, яка має бути. Але приїхали декілька автівок із молодиками, які стали заважати працівникам це робити. Вони погрожували зброєю. Я стояв десь у метрах 50-ти від борда. До мене підбігла група людей на чолі з Олегом Семінським, який ударив мене в шию. Потім він перебіг на інший бік, де стояв мій автомобіль, та почав спускати колеса. Перехожі, молоді хлопці, намагалися йому завадити, на що молодики, з якими приїхав нардеп, почали погрожувати зброєю. Приїхала поліція, я написав відповідну заяву", - сказав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у липні в мережі з'явився запис з камери відеоспостереження, на якій зафіксована бійка в ресторані за участю народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Стріхарського.