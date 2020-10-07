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07 октября 2020, 21:37 29

Выборы в Борщаговской ОТГ: неизвестные уничтожили 4 борда кандидата на должность главы ОТГ Алексея Кодебского

07 октября 2020, 21:37 29
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Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ заявил о грязных приемах в предвыборной гонке
Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ заявил о грязных приемах в предвыборной гонке
Фото: Алексей Кодебский Facebook
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Неизвестные вандалы в течение нескольких дней уничтожили четыре рекламных борда кандидата на должность главы Борщаговской ОТГ Алексея Кодебского.

Об этом сам Алексей Кодебский написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Выборы приближаются и градус неадекватного поведения моих оппонентов продолжает расти. Боты, заказные обвинения и угрозы, а теперь — порча бордов моей команды", - рассказал кандидат.

По факту порчи бордов Алексей Кодебский обратился с заявлением в полицию:

4 испорченные борда за несколько дней. Кто-то просто крушит, "Единая громада" "ошибочно" заклеивает. Я уже обратился с заявлением в полицию", - сообщил Кодебский.

Причиной порчи агитационных материалов кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ считает желание конкурентов бороться не с помощью реальных достижений и серьезных предвыборных программ, а используя грязь и нарушая закон.

Грязные приемы местных выборов 2020 Выборы приближаются и градус неадекватного поведения моих оппонентов продолжает...

Опубликовано Алексей Кодебський Среда, 7 октября 2020 г.

Читайте также: Война за билборды: на Черниговщине "Слуга народа" Семинский подрался с владельцем рекламной фирмы. Причиной конфликта нардепа и бизнесмена стало размещение политической рекламы на билбордах.

ОТГ реклама Кандидат Борщаговка Кодебский Алексей
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