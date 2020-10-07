Выборы в Борщаговской ОТГ: неизвестные уничтожили 4 борда кандидата на должность главы ОТГ Алексея Кодебского
Неизвестные вандалы в течение нескольких дней уничтожили четыре рекламных борда кандидата на должность главы Борщаговской ОТГ Алексея Кодебского.
Об этом сам Алексей Кодебский написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Выборы приближаются и градус неадекватного поведения моих оппонентов продолжает расти. Боты, заказные обвинения и угрозы, а теперь — порча бордов моей команды", - рассказал кандидат.
По факту порчи бордов Алексей Кодебский обратился с заявлением в полицию:
4 испорченные борда за несколько дней. Кто-то просто крушит, "Единая громада" "ошибочно" заклеивает. Я уже обратился с заявлением в полицию", - сообщил Кодебский.
Причиной порчи агитационных материалов кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ считает желание конкурентов бороться не с помощью реальных достижений и серьезных предвыборных программ, а используя грязь и нарушая закон.
Грязные приемы местных выборов 2020 Выборы приближаются и градус неадекватного поведения моих оппонентов продолжает...Опубликовано Алексей Кодебський Среда, 7 октября 2020 г.
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