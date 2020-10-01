На Київщині викрили корупційну схему в управлінні Держпродспоживслужби

Схему організувало керівництво Броварського управління зазначеного відомства

Схему організувало керівництво Броварського управління зазначеного відомства

Служба безпеки України викрила керівництво Броварського управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області на організації корупційної схеми.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали неправомірну вигоду у комерсантів. За хабарі чиновники гарантували безперешкодне отримання дозвільних документів, необхідних для реалізації продукції, зокрема, забезпечення задовільного висновку лабораторії та видачу ветеринарного свідоцтва необхідної форми. За цей "пакет послуг" посадовці вимагали $1,1 тисячі.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували три епізоди отримання грошей одним з керівників управління (держслужбовець категорії Б) та його підлеглим з представника комерційної структури. Загальна сума хабара становила понад $4 тисячі. Зловмисників було затримано під час отримання чергового траншу.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські затримали злочинну банду, яка викрадала елітні автомобілі.