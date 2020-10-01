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01 жовтня 2020, 16:06 2

На Київщині викрили корупційну схему в управлінні Держпродспоживслужби

01 жовтня 2020, 16:06 2
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Схему організувало керівництво Броварського управління зазначеного відомства
Схему організувало керівництво Броварського управління зазначеного відомства
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Служба безпеки України викрила керівництво Броварського управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області на організації корупційної схеми.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали неправомірну вигоду у комерсантів. За хабарі чиновники гарантували безперешкодне отримання дозвільних документів, необхідних для реалізації продукції, зокрема, забезпечення задовільного висновку лабораторії та видачу ветеринарного свідоцтва необхідної форми. За цей "пакет послуг" посадовці вимагали $1,1 тисячі.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували три епізоди отримання грошей одним з керівників управління (держслужбовець категорії Б) та його підлеглим з представника комерційної структури. Загальна сума хабара становила понад $4 тисячі. Зловмисників було затримано під час отримання чергового траншу.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські затримали злочинну банду, яка викрадала елітні автомобілі.

хабар СБУ корупція Держпродпотребслужба Київська область Бровари
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