На Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ

Його затримали під час передачі члену виборчкому частини хабара

Його затримали під час передачі члену виборчкому частини хабара

Фото: СБУ

В Одеській області Служба безпеки України викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Нацполіція затримала мешканця Кіровоградщини, який пропонував правоохоронцям 56 тисяч хабаря.