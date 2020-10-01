10:01  01 жовтня
В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
14:19  01 жовтня
На Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 14:19 9

На Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ

01 жовтня 2020, 14:19 9
Читайте также на русском языке
Його затримали під час передачі члену виборчкому частини хабара
Його затримали під час передачі члену виборчкому частини хабара
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

В Одеській області Служба безпеки України викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Нацполіція затримала мешканця Кіровоградщини, який пропонував правоохоронцям 56 тисяч хабаря.

вибори хабар Одеса ЦВК ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »