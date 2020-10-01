На Киевщине разоблачили коррупционную схему в управлении Госпродпотребслужбы

Схему организовало руководство Броварского управления указанного ведомства

Схему организовало руководство Броварского управления указанного ведомства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали неправомерную выгоду в коммерсантов. За взятки чиновники гарантировали беспрепятственное получение разрешительных документов, необходимых для реализации продукции, в частности, обеспечение удовлетворительного заключения лаборатории и выдачу ветеринарного свидетельства необходимой формы. За этот "пакет услуг" чиновники требовали $1,1 тысячи.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали три эпизода получения денег одним из руководителей управления (госслужащий категории Б) и его подчиненным с представителя коммерческой структуры. Общая сумма взятки составила более $4 тысячи. Злоумышленники были задержаны во время получения очередного транша.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и проживания фигурантов.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Киевщине полицейские задержали преступную банду, которая угоняла элитные автомобили.