На Киевщине разоблачили коррупционную схему в управлении Госпродпотребслужбы
Служба безопасности Украины разоблачила руководство Броварского управления ГУ Держпродспоживслужби в Киевской области в организации коррупционной схемы.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали неправомерную выгоду в коммерсантов. За взятки чиновники гарантировали беспрепятственное получение разрешительных документов, необходимых для реализации продукции, в частности, обеспечение удовлетворительного заключения лаборатории и выдачу ветеринарного свидетельства необходимой формы. За этот "пакет услуг" чиновники требовали $1,1 тысячи.
В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали три эпизода получения денег одним из руководителей управления (госслужащий категории Б) и его подчиненным с представителя коммерческой структуры. Общая сумма взятки составила более $4 тысячи. Злоумышленники были задержаны во время получения очередного транша.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и проживания фигурантов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, на Киевщине полицейские задержали преступную банду, которая угоняла элитные автомобили.