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01 октября 2020, 16:06 2

На Киевщине разоблачили коррупционную схему в управлении Госпродпотребслужбы

01 октября 2020, 16:06 2
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Схему организовало руководство Броварского управления указанного ведомства
Схему организовало руководство Броварского управления указанного ведомства
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Служба безопасности Украины разоблачила руководство Броварского управления ГУ Держпродспоживслужби в Киевской области в организации коррупционной схемы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали неправомерную выгоду в коммерсантов. За взятки чиновники гарантировали беспрепятственное получение разрешительных документов, необходимых для реализации продукции, в частности, обеспечение удовлетворительного заключения лаборатории и выдачу ветеринарного свидетельства необходимой формы. За этот "пакет услуг" чиновники требовали $1,1 тысячи.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали три эпизода получения денег одним из руководителей управления (госслужащий категории Б) и его подчиненным с представителя коммерческой структуры. Общая сумма взятки составила более $4 тысячи. Злоумышленники были задержаны во время получения очередного транша.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и проживания фигурантов.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Киевщине полицейские задержали преступную банду, которая угоняла элитные автомобили.

взятка СБУ коррупция Госпродпотребслужба Киевская область Бровары
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