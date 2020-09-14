На Киевщине чиновники незаконно сдали в аренду земли в элитной Конча-Заспе

Стоимость незаконно отчужденной земли составляет более 600 миллионов гривен

Стоимость незаконно отчужденной земли составляет более 600 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области на многомиллионных махинациях с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Чиновники, злоупотребляя служебным положением, передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 га.

По оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли превышает 600 млн грн. На почти половине из них располагались базы отдыха АО "Укрпочта".

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который способствовал проведению сделки. Во время обыска изъята документация, которая послужила основанием для незаконной передачи в аренду земли.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время принимаются меры по возврату земельных участков в собственность территориальной общины. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

Напомним, на Киевщине раскрыли схему присвоения земли чиновниками Госгеокадастра.