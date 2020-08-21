На Київщині двох поліцейських затримали на хабарі

Підозрювані вимагали гроші у керівника приватного підприємства

Підозрювані вимагали гроші у керівника приватного підприємства

Військова прокуратура Київського гарнізону викрила злочинну діяльність слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області, який вимагав $7 тисяч хабаря від керівника приватного підприємства за закриття кримінального провадження.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу військової прокуратури центрального регіону.

Встановлено, що зазначену суму він вимагав через посередника – працівника поліції одного з відділів поліціі ГУНП у Київській області. Правоохоронцями задокументовано факт передачі посереднику грошових коштів у розмірі $7 тисяч, їх було вилучено. Цього ж дня підозрюваного було затримано.

Санкцією ч. 3 ст. 368 ККУ затриманому офіцеру поліції передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині розкрили схему присвоєння землі чиновниками Держгеокадастру.