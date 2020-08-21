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21 августа 2020, 14:11 10

На Киевщине двух полицейских задержали на взятке

21 августа 2020, 14:11 10
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Подозреваемые вымогали деньги у руководителя частного предприятия
Подозреваемые вымогали деньги у руководителя частного предприятия
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Военная прокуратура Киевского гарнизона разоблачила преступную деятельность следователя СО Бориспольский ОП ГУНП в Киевской области, который требовал $7 тысяч взятки от руководителя частного предприятия за закрытие уголовного производства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу военной прокуратуры центрального региона.

Установлено, что указанную сумму он требовал через посредника – работника полиции одного из отделов участка ГУНП в Киевской области. Правоохранителями задокументирован факт передачи посреднику денежных средств в размере $7 тысяч, их было изъято. В этот же день подозреваемый был задержан.

Санкцией ч. 3 ст. 368 УКУ задержанному офицеру полиции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине раскрыли схему присвоения земли чиновниками Госгеокадастра.

взятка уголовное дело полиция задержание Киевская область
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