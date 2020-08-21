Обкрадали храми: в Тернополі судитимуть злочинну банду, яка викрадала цінні ікони

Серед викраденого - 15 дороговартісних ікон

Серед викраденого - 15 дороговартісних ікон

Фото: Нацполіція

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Слідчі скерували до суду кримінальне провадження щодо учасників організованої злочинної групи, які обкрадали храми України”, - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування стало відомо, що у вересні 2019 року, незаконне угрупування організував уродженець Молдови. Підзаробити на крадіжці церковної атрибутики запропонував ще двом чоловікам.

"Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях. Перед тим як іти на злочин, зловмисники їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали замки та вікна”, - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що жертвами злочинної групи стали релігійні громади Тернопільської, Вінницької, Одеської та Волинської областей. Дві крадіжки з церков зареєстрували правоохоронці на території Тернопільської області. Серед викраденого - 15 дороговартісних ікон.

Збували ікони колекціонерам. Найдорожча ікона, яку привласнили зловмисники, коштує понад 1,2 мільйони гривень”, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині припинили роботу "реабілітаційного центру", де незаконно утримували десятки людей.