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21 серпня 2020, 13:51 8

Столичних комунальників підозрюють у "дерибані" 78 млн грн

21 серпня 2020, 13:51 8
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Вже затримано колишнього позаштатного радника підприємства
Вже затримано колишнього позаштатного радника підприємства
Фото: НАБУ
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У Києві сімом чиновникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру у розкраданні майже 78 мільйонів гривень місцевого бюджету. Чиновники розробили схему при закупівлі спеціальної техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України, пише Regionews.

За даними слідства, в 2016-2017 роках "Київзеленбуд" оголосив тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Учасники схеми забезпечили перемогу в тендерах двох компаній, які поставили техніку за завищеною ціною.

"Згідно з висновком експерта, КО "Київзеленбуд" нанесено 77,9 млн грн збитків. Слідство з'ясувало, що частина незаконно отриманих коштів учасників корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти - на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії", - повідомили в НАБУ.

У даній справі НАБУ повідомило про підозру:

  • колишньому позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд" - 3 ч. ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209;
  • колишньому генеральний директор КО "Київзеленбуд" - ч. 5 ст. 191;
  • ексзаступнику генерального директора з комерційних питань КО "Київзеленбуд" - ч. 5 ст.191;
  • колишньому працівнику одного з відділів КО "Київзеленбуд" - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • довіреній особі позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду" - 3 ч. ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • приватному підприємцю - ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209.

Також зазначається, що колишнього позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуд" та приватного підприємця затримали. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві вкрали 12 нових тросів для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

НАБУ Київ крадіжка затримання підприємство
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