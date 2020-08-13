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13 серпня 2020, 08:44

У Бердянську будуть судити прокурора за хабар у $10 тисяч

13 серпня 2020, 08:44
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Хабар прокурор отримав через земельні схеми
Хабар прокурор отримав через земельні схеми
Фото: з відкритих джерел
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Під суд у Бердянську відправлять колишнього прокурора місцевої прокуратури - вимагав у жителя 10 тисяч доларів хабара за сприяння при самовільному зайнятті землі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області за здирство і отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, прокурор отримав 10 тис. доларів хабара за неповідомлення особи про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки та самовільне будівництво.

"Також за цю суму він повинен був повернути документи, вилучені при обшуку", — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині чиновники вкрали на будівництві амбулаторії три мільйона гривень.

Офіс генпрокурора хабар прокуратура прокурор Бердянськ
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