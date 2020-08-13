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13 серпня 2020, 15:33 2

Заощадили 27 мільйонів: низка вітчизняних перевізників умисно занижувала вартість імпорту

13 серпня 2020, 15:33 2
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Таким чином підприємства ухилялися від сплати мита і митних зборів
Таким чином підприємства ухилялися від сплати мита і митних зборів
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Служба безпеки України викрила низку вітчизняних компаній експрес-доставки на багатомільйонному ухиленні від сплати митних зборів та платежів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, кілька ключових операторів ринку протягом 2017-2020 років нелегально ввозили в Україну високоліквідні товари під виглядом експрес-відправлень. Йдеться, зокрема, про імпорт електронної техніки, брендового одягу та аксесуарів, вартісних автозапчастин. Аби уникнути розмитнення вантажу, перевізники вносили до товарно-супровідних документів недостовірні відомості щодо його найменування і ціни, а також ввозили товар дрібними партіями.

За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій лише у 2019-2020 роках державний бюджет недоотримав 27 млн грн обов`язкових платежів.

Черговий незаконний трансфер із-за кордону оперативники спецслужби виявили напередодні в аеропорту "Бориспіль". У митній зоні летовища затримано партію незадекларованих товарів з Азії на понад $300 тисяч.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи в Києві. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, що містять інформацію про фінансово-господарські операції, печатки юридичних структур та фізичних осіб, ймовірно задіяних в оборудках, та понад 1,3 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 8 серпня На Чернігівщині виявили рекордну партію контрабандних сигарет.

7 серпня у Києві затримали організатора контрабанди важких наркотиків з Європи .

митниця СБУ кримінальна справа контрабанда Бориспіль мито
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