На Чернігівщині виявили рекордну партію контрабандних сигарет

Їх намагався провести в Україну громадянин Білорусі

Їх намагався провести в Україну громадянин Білорусі

Фото: dpsu.gov.ua

На україно-білоруському кордоні в Чернігівській області прикордонники виявили рекордну партію контрабандних цигарок на суму близько 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, контрабандою займався 29-річний громадянин Білорусі, він намагався провести сигарети під виглядом мінеральних добрив через пункт пропуску "Нові Яриловичі" .

За результатами загального огляду вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн гривень", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, у Києві затримали організатора контрабанди важких наркотиків з Європи, наркотики постачали з країн Бенілюксу.