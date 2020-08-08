На Чернігівщині виявили рекордну партію контрабандних сигарет
Їх намагався провести в Україну громадянин Білорусі
Їх намагався провести в Україну громадянин Білорусі
На україно-білоруському кордоні в Чернігівській області прикордонники виявили рекордну партію контрабандних цигарок на суму близько 7 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, контрабандою займався 29-річний громадянин Білорусі, він намагався провести сигарети під виглядом мінеральних добрив через пункт пропуску "Нові Яриловичі" .
За результатами загального огляду вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн гривень", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, у Києві затримали організатора контрабанди важких наркотиків з Європи, наркотики постачали з країн Бенілюксу.
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