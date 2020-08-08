10:23  08 серпня
В Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19
12:09  08 серпня
В поліції розповіли, які регіони найбільше порушують карантин
10:08  08 серпня
В зоні ООС бойовики тричі порушили перемир'я, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2020, 13:43 16

На Чернігівщині виявили рекордну партію контрабандних сигарет

08 серпня 2020, 13:43 16
Читайте также на русском языке
Їх намагався провести в Україну громадянин Білорусі
Їх намагався провести в Україну громадянин Білорусі
Фото: dpsu.gov.ua
Читайте также
на русском языке

На україно-білоруському кордоні в Чернігівській області прикордонники виявили рекордну партію контрабандних цигарок на суму близько 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, контрабандою займався 29-річний громадянин Білорусі, він намагався провести сигарети під виглядом мінеральних добрив через пункт пропуску "Нові Яриловичі" .

За результатами загального огляду вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн гривень", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, у Києві затримали організатора контрабанди важких наркотиків з Європи, наркотики постачали з країн Бенілюксу.

Чернігівська область контрабанда прикордонники Рекорд злочин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Чернігівщині викрили банду, яка вимагала півмільйона з підприємця
07 серпня 2020, 21:09
У Києві затримали організатора контрабанди важких наркотиків з Європи
07 серпня 2020, 16:09
У Києві припинили діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків
06 серпня 2020, 21:08
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »