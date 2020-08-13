Сэкономили 27 миллионов: ряд отечественных перевозчиков умышленно занижала стоимость импорта

Таким образом предприятия уклонялись от уплаты пошлины и таможенных сборов

Таким образом предприятия уклонялись от уплаты пошлины и таможенных сборов

Служба безопасности Украины разоблачила ряд отечественных компаний экспресс-доставки на многомиллионном уклонении от уплаты таможенных сборов и платежей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, несколько ключевых операторов рынка в течение 2017-2020 годов нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары под видом экспресс-отправлений. Речь идет, в частности, об импорте электронной техники, брендовой одежды и аксессуаров, стоимостных автозапчастей. Чтобы избежать растаможки груза, перевозчики вносили в товарно-сопроводительных документов недостоверные сведения относительно его наименования и цены, а также ввозили товар мелкими партиями.

По предварительным подсчетам, в результате таких действий только в 2019-2020 годах государственный бюджет недополучил 27 млн грн обязательных платежей.

Очередной незаконный трансфер из-за границы оперативники спецслужбы обнаружили накануне в аэропорту "Борисполь". В таможенной зоне аэропорта задержали партию незадекларированных товаров из Азии на более $300 тысяч.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по местам жительства и в офисах фигурантов дела в Киеве. Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях, печати юридических структур и физических лиц, предположительно задействованных в сделках, и более 1,3 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 августа На Черниговщине обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет.

7 августа в Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы .