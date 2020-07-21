Чиновників Дніпровської міськради підозрюють у привласненні 18 мільйонів гривень

Бюджетні кошти повинні були піти на паспортизацію водних об'єктів

Бюджетні кошти повинні були піти на паспортизацію водних об'єктів

Фото: з відкритих джерел

Прокуратура Дніпропетровської області розслідує факт заволодіння посадовими особами міської ради 18 млн гривень бюджетних коштів. Грошові кошти були перераховані субпідрядним організаціям, які мають ознаки фіктивності.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Так, ще в травні 2018 року між Дніпровською міською радою та однією із юридичних осіб був укладений договір про виконання робіт з паспортизації водних об'єктів в Дніпрі.

У ході виконання умов договору були штучно завищені обсяги робіт, їх вартість і якість. А виділені на них бюджетні кошти перераховані двом субпідрядним організаціям, які мають ознаки фіктивності", - зазначають у прокуратурі.

Правоохоронними органами проведено обшуки в приміщеннях департаменту Дніпровського міської ради та його структурних підрозділів, а також за місцем проживання фігурантів справи.

Як зазначає прокуратура, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі комерсантам незаконно передали понад 500 земельних ділянок, які належали місту.