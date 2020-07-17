На Київщині розбився легкомоторний літак
Після падіння літак загорівся
Після падіння літак загорівся
Двоє осіб, що перебували на борту, залишилися живими і неушкодженими
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.
17 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи "Aviation Group" з послідуючим горінням. О 16:40 загорання літака ліквідовано.
У літаку на момент падіння перебували двоє осіб. Їхньому життю і здоров`ю наразі нічого не загрожує.
Нагадаємо, 17 червня в Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків, обидва вони загинули.
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