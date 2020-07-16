У Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу"

Потерпілий пообіцяв знайти паліїв без поліції

Потерпілий пообіцяв знайти паліїв без поліції

Фото: Нацполіція

У ніч на четвер, 16 липня, у Миколаєві спалили автомобіль Volvo S60, що належить голові місцевої організації партії "Національний корпус" Денису Янтарю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Прибуши на місце рятувальники оперативно ліквідували загоряння, однак автомобіль виявився практично знищеним.

Постраждалий прокоментував подію на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, поки що невідомі дегенерати в 3:30 підпалили мою машину, яка стояла біля дому. В принципі, машина це просто груда металу та засіб пересування, такі втрати - буденність людини з активною життєвою позицією, і я адекватно ставлюсь до таких речей. А от моменти переживання моїх рідних, у зв'язку з цими обставинами, це буде дорого коштувати цим виродкам", - повідомив потерпілий.

Денис Янтарь зазначає, що у нього всього два припущення, хто міг влаштувати підпал: це або політичні опоненти або криміналітет.

По лінії поліції слабо вірю в успіх, пошукаємо трошки по - іншому", - резюмував Янтарь.

Крім того, поліція Миколаївської області відкрила кримінальне провадження за даним фактом.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили фрагменти горіння автомобіля Volvo, щоб встановити причину пожежі, вони будуть направлені на експертизу.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Зараз поліцейські проводять розслідування, в ході якого будуть встановлювати всі обставини події і причини пожежі, а також осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину.

Раніше повідомлялося, що в Харкові між прихильниками двох партій - Нацкорпусу і партії Шарія - відбулися зіткнення, в результаті чого постраждали дві людини.