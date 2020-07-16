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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 16:28 6

На Миколаївському суднобудівному заводі загорівся корабель

16 липня 2020, 16:28 6
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Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу
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У Миколаєві на території суднобудівного заводу сталася пожежа на одному із кораблів.

Про це повідомляє ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 14:35, на місці рятувальники з'ясували, що горить трюм корабля. До гасіння залучено 9 одиниць техніки та 25 чоловік.

О 15:13 пожежу локалізовано на площі 8 квадратних метрів. Евакуйовано одну особу, потерпілих та травмованих немає", - йдеться в повідомленні ДСНС.

На даний момент пожежу вдалося локалізувати. На місці працюють працівники державних пожежно-рятувальних частин Миколаєва, а також працівники ДСНС та пожежні.

Нагадаємо, у Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу".

пожежа рятувальники ДСНС Миколаїв Завод
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