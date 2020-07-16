На Миколаївському суднобудівному заводі загорівся корабель

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу

У Миколаєві на території суднобудівного заводу сталася пожежа на одному із кораблів.

Про це повідомляє ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 14:35, на місці рятувальники з'ясували, що горить трюм корабля. До гасіння залучено 9 одиниць техніки та 25 чоловік.

О 15:13 пожежу локалізовано на площі 8 квадратних метрів. Евакуйовано одну особу, потерпілих та травмованих немає", - йдеться в повідомленні ДСНС.

На даний момент пожежу вдалося локалізувати. На місці працюють працівники державних пожежно-рятувальних частин Миколаєва, а також працівники ДСНС та пожежні.

Нагадаємо, у Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу".