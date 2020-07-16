На Миколаївському суднобудівному заводі загорівся корабель
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу
У Миколаєві на території суднобудівного заводу сталася пожежа на одному із кораблів.
Про це повідомляє ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 14:35, на місці рятувальники з'ясували, що горить трюм корабля. До гасіння залучено 9 одиниць техніки та 25 чоловік.
О 15:13 пожежу локалізовано на площі 8 квадратних метрів. Евакуйовано одну особу, потерпілих та травмованих немає", - йдеться в повідомленні ДСНС.
На даний момент пожежу вдалося локалізувати. На місці працюють працівники державних пожежно-рятувальних частин Миколаєва, а також працівники ДСНС та пожежні.
Нагадаємо, у Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу".
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