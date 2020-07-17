На Киевщине разбился легкомоторный самолет

После падения самолет загорелся

После падения самолет загорелся

Двое человек, находившихся на борту, остались живыми и невредимыми

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением. В 16:40 возгорание самолета ликвидировано.

В самолете на момент падения находились двое человек. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Напомним, 17 июня в Одессе на Овидиопольской дороге разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин, оба они погибли.