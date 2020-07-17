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На Киевщине разбился легкомоторный самолет
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17 июля 2020, 19:43 2

На Киевщине разбился легкомоторный самолет

17 июля 2020, 19:43 2
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После падения самолет загорелся
После падения самолет загорелся
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Двое человек, находившихся на борту, остались живыми и невредимыми

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением. В 16:40 возгорание самолета ликвидировано.

В самолете на момент падения находились двое человек. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Напомним, 17 июня в Одессе на Овидиопольской дороге разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин, оба они погибли.

Киевская область самолет катастрофа ГСЧС пожар
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