У Броварському та Обухівському відділах поліції змінили керівництво

Керівництво поліції на місцях змінили після подій у Кагарлику та Броварах

Керівництво поліції на місцях змінили після подій у Кагарлику та Броварах

Фото: з відкритих джерел

В Національній поліції України прийняли рішення змінити керівництво поліції на місцях після подій у Кагарлику та Броварах. Призначено нового керівника Броварського відділу поліції Максима Скидана і нового голову Обухівського відділу поліції Олега Петренка.

Про це повідомив глава Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

Саме Олег Петренко, наш поліцейський кризис-менеджер, без зайвих прохань погодився взяти на себе відповідальність за відновлення боєздатності поліції Обухівщини і прилеглих районів", - заявив Нєбитов.

Нагадаємо, 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.