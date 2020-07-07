У Броварському та Обухівському відділах поліції змінили керівництво
В Національній поліції України прийняли рішення змінити керівництво поліції на місцях після подій у Кагарлику та Броварах. Призначено нового керівника Броварського відділу поліції Максима Скидана і нового голову Обухівського відділу поліції Олега Петренка.
Про це повідомив глава Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає RegioNews.
Саме Олег Петренко, наш поліцейський кризис-менеджер, без зайвих прохань погодився взяти на себе відповідальність за відновлення боєздатності поліції Обухівщини і прилеглих районів", - заявив Нєбитов.
Нагадаємо, 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
Раніше повідомлялося, що ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.