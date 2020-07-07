09:54  07 липня
Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч
12:14  07 липня
На Донбасі знову відкрився пункт пропуску: бойовики почали пропускати людей
08:21  07 липня
Ситуація на Донбасі: бойовики 7 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 липня 2020, 13:42 11

У Броварському та Обухівському відділах поліції змінили керівництво

07 липня 2020, 13:42 11
Читайте также на русском языке
Керівництво поліції на місцях змінили після подій у Кагарлику та Броварах
Керівництво поліції на місцях змінили після подій у Кагарлику та Броварах
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Національній поліції України прийняли рішення змінити керівництво поліції на місцях після подій у Кагарлику та Броварах. Призначено нового керівника Броварського відділу поліції Максима Скидана і нового голову Обухівського відділу поліції Олега Петренка.

Про це повідомив глава Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

Саме Олег Петренко, наш поліцейський кризис-менеджер, без зайвих прохань погодився взяти на себе відповідальність за відновлення боєздатності поліції Обухівщини і прилеглих районів", - заявив Нєбитов.

Нагадаємо, 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

поліція правоохоронці начальник Кагарлик Бровари
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »