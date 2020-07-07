09:54  07 июля
Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 50 тысячам
12:14  07 июля
На Донбассе вновь открылся пункт пропуска: боевики начали пропускать людей
08:21  07 июля
Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 июля 2020, 13:42 11

В Броварском и Обуховском отделах полиции сменили руководство

07 июля 2020, 13:42 11
Читайте також українською мовою
Руководство полиции на местах сменили после событий в Кагарлыке и Броварах
Руководство полиции на местах сменили после событий в Кагарлыке и Броварах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Национальной полиции Украины приняли решение заменить руководство полиции на местах после событий в Кагарлыке и Броварах. Назначен новый руководитель Броварского отдела полиции Максим Скидан и новый глава Обуховского отдела полиции Олег Петренко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает RegioNews.

Именно Олег Петренко, наш полицейский кризис-менеджер, без лишних просьб согласился взять на себя ответственность за восстановление боеспособности полиции Обухивщини и прилегающих районов", - заявил Небытов.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

Ранее сообщалось, що ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

полиция правоохранители начальник Кагарлык Бровары
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »