В Броварском и Обуховском отделах полиции сменили руководство

Руководство полиции на местах сменили после событий в Кагарлыке и Броварах

Руководство полиции на местах сменили после событий в Кагарлыке и Броварах

Фото: из открытых источников

В Национальной полиции Украины приняли решение заменить руководство полиции на местах после событий в Кагарлыке и Броварах. Назначен новый руководитель Броварского отдела полиции Максим Скидан и новый глава Обуховского отдела полиции Олег Петренко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает RegioNews.

Именно Олег Петренко, наш полицейский кризис-менеджер, без лишних просьб согласился взять на себя ответственность за восстановление боеспособности полиции Обухивщини и прилегающих районов", - заявил Небытов.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

Ранее сообщалось, що ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.