Заступника мера Борисполя, затриманого на хабарі у три квартири, звільнили з -під арешту

Дмитро Гопанчук поїхав додому із залу суду

Фото: Трудова слава

Дмитро Гопанчук поїхав додому із залу суду

Про це повідомляє телеканал Бориспіль, пише RegioNews.

Під час судового засідання Гопанчук заперечив усі звинувачення і заявив, що тепер його мета "докопатися до правди та очистити своє ім`я".

Нагадаємо, вчора, 28 травня, Гопанчука та його спільника затримали за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у вигляді 3 квартир за нестворення перешкод при введенні в експлуатацію збудованого будинку.

Крім того, під час оформлення затримання посередника, прибув секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок (той самий розбійник Годунок, з яким був конфлікт у президента Зеленського) разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції, в результаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями.