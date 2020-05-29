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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 18:21 4

Заступника мера Борисполя, затриманого на хабарі у три квартири, звільнили з -під арешту

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29 травня 2020, 18:21 4
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Дмитро Гопанчук поїхав додому із залу суду
Фото: Трудова слава
Дмитро Гопанчук поїхав додому із залу суду

Сьогодні,29 травня, заступника мера Борисполя Дмитра Гопанчука Шевченківський суд Києва звільнив з-під варти під його особисте зобов’язання.

Про це повідомляє телеканал Бориспіль, пише RegioNews.

Під час судового засідання Гопанчук заперечив усі звинувачення і заявив, що тепер його мета "докопатися до правди та очистити своє ім`я".

Нагадаємо, вчора, 28 травня, Гопанчука та його спільника затримали за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у вигляді 3 квартир за нестворення перешкод при введенні в експлуатацію збудованого будинку.

Крім того, під час оформлення затримання посередника, прибув секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок (той самий розбійник Годунок, з яким був конфлікт у президента Зеленського) разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції, в результаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями.


Бориспіль мер заступник хабар квартира суд арешт
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