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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 18:21 2

Заместителя мэра Борисполя, задержанного на взятке в три квартиры, освободили из-под ареста

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29 мая 2020, 18:21 2
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Дмитрий Гопанчук поехал домой из зала суда
Фото: Трудовая слава
Дмитрий Гопанчук поехал домой из зала суда

Сегодня,29 мая, заместитель мэра Борисполя Дмитрия Гопанчука Шевченковский суд Киева освободил из-под стражи под его личное обязательство.

Об этом сообщает телеканал Борисполь, пишет RegioNews.

Во время судебного заседания Гопанчук отверг все обвинения и заявил, что теперь его цель "докопаться до правды и очистить свое имя".

Напомним, вчера, 28 мая, Гопанчука и его сообщника задержали по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома.

Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок (тот самый разбойник Годунок, с которым был конфликт у президента Зеленского) вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции, в результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.


Борисполь мэр заместитель взятка квартира суд арест
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