Заместителя мэра Борисполя, задержанного на взятке в три квартиры, освободили из-под ареста
Сегодня,29 мая, заместитель мэра Борисполя Дмитрия Гопанчука Шевченковский суд Киева освободил из-под стражи под его личное обязательство.
Об этом сообщает телеканал Борисполь, пишет RegioNews.
Во время судебного заседания Гопанчук отверг все обвинения и заявил, что теперь его цель "докопаться до правды и очистить свое имя".
Напомним, вчера, 28 мая, Гопанчука и его сообщника задержали по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома.
Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок (тот самый разбойник Годунок, с которым был конфликт у президента Зеленского) вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции, в результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.
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