Заместителя мэра Борисполя, задержанного на взятке в три квартиры, освободили из-под ареста

Дмитрий Гопанчук поехал домой из зала суда

Фото: Трудовая слава

Дмитрий Гопанчук поехал домой из зала суда

Об этом сообщает телеканал Борисполь, пишет RegioNews.

Во время судебного заседания Гопанчук отверг все обвинения и заявил, что теперь его цель "докопаться до правды и очистить свое имя".

Напомним, вчера, 28 мая, Гопанчука и его сообщника задержали по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома.

Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок (тот самый разбойник Годунок, с которым был конфликт у президента Зеленского) вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции, в результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.