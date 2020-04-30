Медицинский мусор, зараженный коронавирусом, выбрасывали под открытым небом
Опасные отходы из инфекционных больниц Киевской области вывозили на свалки вместо того, чтобы утилизировать по правилам.
Нарушителей обнаружили работники СБУ и прокуратуры, передает RegioNews.
После начала карантина частная компания, которая занимается утилизацией медицинских и биологических материалов, заключила дополнительные соглашения на работу с зараженными отходами опорных больниц Киева - тех, которые принимают больных коронавирусом.
Но вместо того, чтобы утилизировать медицинский мусор на своих предприятиях, его вывозили на обычную свалку. Так, на одном из областных полигонов твердых бытовых отходов нашли четыре тонны опасного мусора. Это, в частности, шприцы, маски и халаты.
В СБУ утверждают, что такие действия могли ускорить распространение коронавируса COVID-19.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовыъ отравлений, а также по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
Напомним, в Киеве один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом. Уже подтвержден 1401 случай.
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