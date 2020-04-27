Судді отримали вже понад 20 позовів до Кабміну через карантин

Українці хочуть гуляти у парках і ходити до ресторанів

Facebook: Окружний адміністративний суд міста Києва

Українці хочуть гуляти у парках і ходити до ресторанів

За неповний місяць в Окружному адмінсуді зареєстрували 22 звернення через встановлені Кабміном обмеження. Про це повідомила пресслужба установи. При цьому майже у половині випадків судді вже почали розгляд, передає RegioNews

У суді повідомили, що позивачами є фізичні особи, громадські організації та адвокатські об’єднання. Усі вони вимагають скасувати або всю постанову КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, або хоча б її окремі положення (заборона відвідувати парки, заборона на роботу закладів громадського харчування, заборона регулярних перевезень тощо).

За десятьма з поданих позовів відкрили адміністративні провадження і стільки ж відклали для усунення недоліків. Ще у двох випадках рішення про відкриття провадження перебуває на розгляді.

Нагадаємо, жорсткий карантин по всій країні запровадили на початку квітня.