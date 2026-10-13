У справі про загибель хлопчика в озері на Київщині допитали ще одну свідку
У Києво-Святошинському районному суді триває розгляд справи про загибель 10-річного хлопчика в озері на території спортивного комплексу "Olympic Village" у селі Ходосівка на Київщині. Під час чергового засідання суд допитав матір хлопця, який разом із загиблим відвідував футбольний табір
Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Показання свідки стосувалися перебування дітей на території комплексу в день трагедії, організації їхнього дозвілля, нагляду за ними та обставин, що передували загибелі хлопчика.
Суд продовжує досліджувати докази та допитувати свідків у кримінальному провадженні.
Трагедія сталася 3 серпня 2023 року, коли діти перебували у футбольному таборі. За даними слідства, під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та загинув.
За версією слідства, відповідальність за організацію перебування дітей і забезпечення їхньої безпеки покладалася на тренера. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини. Обвинувальний акт щодо тренера скерували до суду.
Крім того, у межах цього кримінального провадження про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України повідомили директорці приватного товариства, відповідальній за дотримання вимог законодавства про охорону праці.
23 червня 2026 року її затримали в Чорногорії. Наразі прокуратура вживає передбачених законом заходів для її повернення в Україну.
Нагадаємо, що 23 червня за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик.