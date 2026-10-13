У справі про загибель хлопчика в озері на Київщині допитали ще одну свідку

Фото: Київська обласна прокуратура

У Києво-Святошинському районному суді триває розгляд справи про загибель 10-річного хлопчика в озері на території спортивного комплексу "Olympic Village" у селі Ходосівка на Київщині. Під час чергового засідання суд допитав матір хлопця, який разом із загиблим відвідував футбольний табір

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Показання свідки стосувалися перебування дітей на території комплексу в день трагедії, організації їхнього дозвілля, нагляду за ними та обставин, що передували загибелі хлопчика.

Суд продовжує досліджувати докази та допитувати свідків у кримінальному провадженні.

Трагедія сталася 3 серпня 2023 року, коли діти перебували у футбольному таборі. За даними слідства, під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та загинув.

За версією слідства, відповідальність за організацію перебування дітей і забезпечення їхньої безпеки покладалася на тренера. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини. Обвинувальний акт щодо тренера скерували до суду.

Крім того, у межах цього кримінального провадження про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України повідомили директорці приватного товариства, відповідальній за дотримання вимог законодавства про охорону праці.

23 червня 2026 року її затримали в Чорногорії. Наразі прокуратура вживає передбачених законом заходів для її повернення в Україну.

Нагадаємо, що 23 червня за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик.