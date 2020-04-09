У центрі Одеси обвалилася частина старовинного будинку

У центрі Одеси обвалився старовинний будинок, в якому проходили ремонтні роботи

Фото: Думская

У центрі Одеси обвалився старовинний будинок, в якому проходили ремонтні роботи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Надзвичайна подыя сталася о 9:00 ранку. Старовинний будинок частково обвалився на розі Канатної та провулку Нахімова. За попередніми даними, ніхто не постраждав, точна інформації стане відома після того, як розберуть завал.

Постраждав пам'ятник архітектури місцевого значення — будинок шестовскої і новомиргородскої московської біржової артілі. Побудований в 1893 році, він використовувався в якості товарного складу та гостинного двору для працівників артілі.

Повідомляється, що днями в ньому почалися якісь ремонтні роботи.

Завали розбирають робітники і співробітники ДСНС, провулок перекрили для проходу.

Варто додати, що камера відеоспостереження на одному з будинків, що разташований неподалік, зафіксувала момент обвалення.