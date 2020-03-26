Киевская областная государственная администрация сообщила, что в связи с распространением на территории Киевской области коронавируса COVID-19 КОДА переходит на круглосуточный режим работы

Киевская областная государственная администрация сообщила, что в связи с распространением на территории Киевской области коронавируса COVID-19 КОДА переходит на круглосуточный режим работы

Соответствующее заявление появилось в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.

С 26 марта все службы и департаменты, отвечающие за жизнедеятельность в условиях чрезвычайной ситуации начинают работать в режиме 24/7. Это означает, что ответственные дежурные будут находиться на своих местах 24 часа в сутки 7 дней в неделю

"В области еще на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации, а к усиленному режиму работы задействованы все службы. Чтобы предотвратить распространение и минимизировать последствия COVID-19 с сегодняшнего дня они начинают работать в круглосуточном режиме. Дежурные по всем направлениям будут работать и днем, и ночью ", - сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

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