Киевская ОГА во время эпидемии будет работать круглосуточно
Соответствующее заявление появилось в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.
С 26 марта все службы и департаменты, отвечающие за жизнедеятельность в условиях чрезвычайной ситуации начинают работать в режиме 24/7. Это означает, что ответственные дежурные будут находиться на своих местах 24 часа в сутки 7 дней в неделю
"В области еще на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации, а к усиленному режиму работы задействованы все службы. Чтобы предотвратить распространение и минимизировать последствия COVID-19 с сегодняшнего дня они начинают работать в круглосуточном режиме. Дежурные по всем направлениям будут работать и днем, и ночью ", - сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.
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