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В Киеве специалисты проверяют состояние Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате ночной российской атаки

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, на обоих мостах продолжаются обследования.

"Специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений сооружений", – отметил Кличко.

Он добавил, что после получения выводов специалистов станет ясно, когда можно будет открыть движение транспорта по этим мостам.

Пока о сроках восстановления транспортного сообщения не сообщают.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.