Мільйонні збитки на ремонті покрівлі: у Києві заступнику ректора медуніверситету повідомили про підозру

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві заступнику ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили про підозру в пособництві розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, державному бюджету завдали понад 2,2 млн гривень збитків.

У 2021 році університет уклав із приватним товариством договір на капітальний ремонт частини покрівлі одного з корпусів.

Як встановило досудове розслідування, директор підрядної організації у змові з посадовцями університету вносила до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві дані про їхні обсяги та вартість.

Заступник ректора, за версією слідства, знав про невідповідність зазначених в актах даних фактично виконаним роботам, однак підписував документи від імені університету. Це дозволило перерахувати бюджетні кошти підрядній організації.

За висновками експертиз, державному бюджету завдали понад 2,2 млн гривень збитків.

Заступнику ректора інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — пособництво у розтраті майна, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Нагадаємо,що за процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей.