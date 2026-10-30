У медуніверситеті Богомольця підозрюють розтрату понад 13,7 млн грн на ремонті фасаду

Фото: Офіс Генерального прокурора

Двом керівникам Національного медичного університету імені О. О. Богомольця повідомили про підозру через порушення під час ремонту фасаду та покрівлі навчального корпусу. За даними слідства, загальна сума збитків становить майже 16 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Найбільша частина збитків — понад 13,7 млн грн — пов’язана з ремонтом фасаду. Слідство встановило, що у 2020 році один із керівників університету організував завищення обсягів і вартості робіт, а також забезпечував погодження актів виконаних робіт та їх оплату.

Підрядник, який не мав необхідного дозволу на проведення ремонту, діяв під керівництвом посадовця. За версією слідства, він перераховував отримані кошти підконтрольним фізичним особам-підприємцям, щоб надалі перевести їх у готівку.

Ще понад 2,2 млн грн збитків, за даними слідства, завдали через службову недбалість під час ремонту покрівлі.

У 2021 році університет уклав із тим самим підрядником договір на 10,9 млн грн. Водночас покрівлю навчального корпусу повністю замінили ще у 2014–2015 роках. Слідство вважає, що через неналежний технічний нагляд і погодження робіт без належної перевірки їхню вартість завищили більш ніж на 2,2 млн грн.

Посадовцям інкримінують організацію розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Вину підозрюваних має встановити суд.

Нагадаємо, що у Києві заступнику ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили про підозру в пособництві розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей.