Корупція в НМУ імені Богомольця: посадовці та підрядники "привласнили" 15 млн грн на ремонтах

Фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Встановлено, що одна з підозрюваних організувала схему заволодіння грошима, виділеними на ремонтні роботи будівель медичного університету.

Вона забезпечувала формальну участь у тендерах на проведення ремонтних робіт підконтрольних підприємств, які створювали видимість конкуренції. Надалі з переможцем укладали договір на проведення робіт, вартість та обсяги яких у документах завищували.

Отримані з бюджету кошти надалі перераховувалися на підконтрольні суб'єкти господарювання та виводилися у готівку. Таким чином на ремонті фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2021 році підозрювані заволоділи загалом понад 15 млн гривень.

Про підозри у пособництві заволодінню бюджетними грошима повідомлено:

особі, яка забезпечувала створення та участь підконтрольних підприємств у тендерах університету.

інженеру з технічного нагляду, що здійснював нагляд за проведеними роботами ;

колишньому начальнику відділу капітальних ремонтів та будівництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Щодо осіб, які безпосередньо заволоділи грошима університету обвинувальні акти вже перебувають на розгляді суду.

Нагадаємо, що у Києві за пособництво заволодінню 2 млн грн судитимуть інженера, який здійснював нагляд за ремонтом будівлі медуніверситету.