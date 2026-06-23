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23 червня 2026, 15:59

Корупція в НМУ імені Богомольця: посадовці та підрядники "привласнили" 15 млн грн на ремонтах

23 червня 2026, 15:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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За процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що одна з підозрюваних організувала схему заволодіння грошима, виділеними на ремонтні роботи будівель медичного університету.

Вона забезпечувала формальну участь у тендерах на проведення ремонтних робіт підконтрольних підприємств, які створювали видимість конкуренції. Надалі з переможцем укладали договір на проведення робіт, вартість та обсяги яких у документах завищували.

Отримані з бюджету кошти надалі перераховувалися на підконтрольні суб'єкти господарювання та виводилися у готівку. Таким чином на ремонті фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2021 році підозрювані заволоділи загалом понад 15 млн гривень.

Про підозри у пособництві заволодінню бюджетними грошима повідомлено:

  • особі, яка забезпечувала створення та участь підконтрольних підприємств у тендерах університету.
  • інженеру з технічного нагляду, що здійснював нагляд за проведеними роботами ;
  • колишньому начальнику відділу капітальних ремонтів та будівництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Щодо осіб, які безпосередньо заволоділи грошима університету обвинувальні акти вже перебувають на розгляді суду.

Нагадаємо, що у Києві за пособництво заволодінню 2 млн грн судитимуть інженера, який здійснював нагляд за ремонтом будівлі медуніверситету.

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