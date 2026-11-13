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13 ноября 2026, 13:35

Отбеливал Ермака и обещал исцелить ребенка: "магу" Велиару объявили подозрение

13 ноября 2026, 13:35
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве сообщили о подозрении 27-летнему эзотерику Богдану Орищенко, известному как "маг" Велиар

Об этом сообщили Полиция Киева и Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина воспользовался уязвимым состоянием матери 7-летнего мальчика с тяжелым диагнозом и выманил у нее 60 тысяч гривен за якобы магическое исцеление ребенка.

В мае 2025 года женщина обратилась к "мага" за помощью для своего сына. Мальчик имеет тяжелый диагноз и расстройства поведения, требующие коррекции. Воспользовавшись психологическим состоянием матери, мужчина убедил ее оплачивать консультации и обряды, которые якобы должны помочь ребенку.

В общем женщина передала ему 60 тысяч гривен. В то же время, никакого результата эти "ритуалы" не дали.

Продавал чудо-свечи и золотые буйволы

Как отмечают правоохранители, кроме магических консультаций и платных марафонов мужчина зарабатывал на продаже различных эзотерических товаров.

В частности, он предлагал статуэтки "золотого буйвола, помогающего миллионерам", за 9 тысяч гривен, а также чудо-свечи за 1300 гривен, которые якобы помогали избавиться от "уроков".

Для привлечения аудитории "маг" также публиковал расписания карт о ходе войны и делал громкие предсказания. В частности, предсказывал, что киевлян с правого на левый берег Днепра будут перевозить баржами.

Также он заявлял, что во время войны маги и ведьмы обладают особой силой не просто выживать, но и хорошо жить.

Отбеливал репутацию Ермака

Орищенко также привлекал внимание политическими прогнозами. На фоне вручения подозрения бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку он в своих видео в соцсетях пытался "отбеливать" его репутацию.

В частности, утверждал, что карты якобы показали: Ермак лично управляет дронами, атакующими российские нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, в 2023 году "маг" Велиар кичился наградой от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники.

Как известно, в июне 20216 года Национальная полиция приступила к производству по статье о мошенничестве в отношении Богдана Орищенко ("маг" Велиар).

Справка: Богдан Орищенко, известный как "Маг Велиар", – украинский публичный персонаж, позиционирующий себя как эзотерический практик, таролог и маг. Он ведет активную деятельность в социальных сетях, где публикует контент по темам "магии", прогнозам и ритуальным практикам.

В медиа и публичных источниках его связывают с участием в различных информационных и общественно-политических акциях, вызывающих резонанс.

Также Орищенко фигурирует в журналистских материалах как автор эзотерических проектов и коммерческих "магических" услуг.

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