В Киеве из-за российской атаки экстренно выключили свет в пяти районах

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В Киеве 14 октября в результате российской атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких районах столицы

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

Без света остались потребители Дарницкого, Днепровского, Печерского и Соломенского районов, а также часть Голосеевского района.

Из-за аварийных отключений стабилизационные графики в этих районах временно бездействуют.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. В ДТЭК заверили, что прилагают усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян.

Как известно, россияне наносят комбинированную атаку по Украине. В частности, ночью, 14 октября, в Киеве и некоторых областях несколько раз прозвучала ракетная и дроновая тревога. В столице в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

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